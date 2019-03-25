Збірна України U-21 переграла однолітків з Казахстану

Українці виявилися сильнішими за однолітків з Казахстану на міжнародному турнірі в Туреччині.

Міжнародний турнір Antalya Cup

Україна (U-21) — Казахстан (U-21) — 2:0 (1:0)

Голи: Русин (11, з пенальті), Лєднєв (64, з пенальті)

Україна (U-21): Кожухар, Биков, Бабогло, Луньов (Лєднєв, 46), Лебеденко, Топалов, Русин, Путря, Мілованов, Кравчук (Рижук, 46), Чех.

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Українці почали матч упевнено й уже на 11-й хвилині повели в рахунку. Топалов вийшов на побачення з голкіпером, але опинився на газоні, і Русин засмутив казахів точним пострілом з 11-метрової позначки.

У перерві тренери молодіжної збірної провели кілька замін, і вони спрацювали. На 64-й хвилині Лєднєв, який замінив Луньова, заробив пенальті й сам його реалізував. У підсумку – 2:0 впевнена перемога української молодіжки, повідомляє прес-служба ФФУ.

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