"У нас з'являться дебютанти, без цього ніяк. Можемо сказати, що є проблеми з атакувальною ланкою. Мудрик у національній збірній, а Назаренко травмувався, ми втратили крайніх гравців атаки.

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Ми і до цього спостерігали на зборах за Кулієвим з Миная. Досить хороші враження склав, а також Хлань із Зорі. Це нові імена, на які ми розраховуємо сьогодні", – пояснив Ротань в коментарі Футбол NEWS.

Додамо, що 20-річний Ельдар Кулієв вже цілком міг захищати кольори Азербайджану. Минулого року йому надходила відповідна пропозиція, але матір вихованця Шахтаря порадила утриматися від цього рішення.

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