Збірна України U-21: Головко викликав на збір Лучкевича, Борячука та ще 17 футболістів

Молодіжна збірна України проведе спаринг з Оболонь-Бровар, головний тренер Олександр Головко викликав 19 футболістів.

Молодіжна збірна України проводить збір з 27 по 29 серпня, у рамках якого зустрінеться з Оболонь-Бровар. Матч відбудеться 29 серпня, початок гри об 11:30.

Шевченко викликав у збірну України 8 легіонерів на матчі проти Чехії та Словаччини

Воротарі: Володимир Маханьков (Динамо), Володимир Кринський (Олімпік).

Захисники: Валерій Лучкевич (Стандард, Бельгія), Денис Попов (Динамо), Мирослав Мазур (Ворскла), Олексій Биков, Ігор Кирюханцев, Сергій Чоботенко (всі – Маріуполь), Владислав Дубінчак, Олександр Осман (обидва – Арсенал-Київ).

Півзахисники: Ахмед Алібеков (Динамо), Мар'ян Мисик (Ворскла), Олександр Піхальонок (Маріуполь), Юрій Вакулко (Арсенал-Київ), Ігор Когут (СК Дніпро-1).

Нападники: Андрій Борячук (Маріуполь), Андрій Штогрін (Чорноморець), Владислав Алєксєєв (Арсенал-Київ), Олег Кожушко (СК Дніпро-1).

Жіноча збірна України з футзалу посіла 2 місце на студентському чемпіонаті світу, чоловіки перемогли у матчі за 3 місце

Наступного тижня молодіжна збірна України збереться знову й безпосередньо вестиме підготовку до матчів відбірного турніру Євро-2019 (U-21) проти команд Латвії та Андорри. Вони відбудуться в Запоріжжі відповідно 7-го та 11 вересня, повідомляє офіційний сайт ФФУ.