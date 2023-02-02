Збірна України U-21 дізналась розклад матчів відбору на Євро-2025
Молодіжна збірна України потрапила до непростої групи у кваліфікації за вихід на Євро-2025.
У швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування відбірного турніру до Євро-2025 серед збірних віком до 21 року. Україна потрапила до групи F, де "синьо-жовтим" протистоятимуть Англія, Сербія, Північна Ірландія, Люксембург та Азербайджан, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Євро-2025: збірна України U-21 отримала суперників у відборі
Вже відомо, коли відбудуться матчі збірної України U-21 за право вийти на чемпіонат Європи:
Люксембург – Україна – 12 жовтня 2023 року.
Україна – Англія – 16 жовтня 2023 року.
Україна – Люксембург – 17 листопада 2023 року.
Україна – Азербайджан – 21 листопада 2023 року.
Азербайджан – Україна – 26 березня 2024 року.
Україна – Сербія – 6 вересня 2024 року.
Північна Ірландія – 10 вересня 2024 року.
Англія – Україна – 11 жовтня 2024 року.
Сербія – Україна – 15 жовтня 2024 року.
Загалом у фінальну частину Євро проб'ються 16 команд: Словаччина, яка є господаркою турніру, та 15 збірних за результатами відбору (9 переможців груп, 3 найкращі команди серед володарів других місць та 3 тріумфатори плей-офф, в якому гратимуть шість володарів других сходинок).
Результати жеребкування фінального турніру Євро-2023 U-21 – суперники для України та інші групи