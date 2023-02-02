Молодіжна збірна України потрапила до непростої групи у кваліфікації за вихід на Євро-2025.

У швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування відбірного турніру до Євро-2025 серед збірних віком до 21 року. Україна потрапила до групи F, де "синьо-жовтим" протистоятимуть Англія, Сербія, Північна Ірландія, Люксембург та Азербайджан, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Євро-2025: збірна України U-21 отримала суперників у відборі

Вже відомо, коли відбудуться матчі збірної України U-21 за право вийти на чемпіонат Європи:

Люксембург – Україна – 12 жовтня 2023 року.

Україна – Англія – 16 жовтня 2023 року.

Україна – Люксембург – 17 листопада 2023 року.

Україна – Азербайджан – 21 листопада 2023 року.

Азербайджан – Україна – 26 березня 2024 року.

Україна – Сербія – 6 вересня 2024 року.

Північна Ірландія – 10 вересня 2024 року.

Англія – Україна – 11 жовтня 2024 року.

Сербія – Україна – 15 жовтня 2024 року.

Загалом у фінальну частину Євро проб'ються 16 команд: Словаччина, яка є господаркою турніру, та 15 збірних за результатами відбору (9 переможців груп, 3 найкращі команди серед володарів других місць та 3 тріумфатори плей-офф, в якому гратимуть шість володарів других сходинок).

Результати жеребкування фінального турніру Євро-2023 U-21 – суперники для України та інші групи