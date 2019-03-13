Збірна України U-20 визначилась з суперниками на тренувальному зборі

Головний тренер команди Олександр Петраков оголосив список футболістів, які будуть задіяні на цьому етапі підготовки.

18 березня юнацька збірна України вилетить до Валенсії на тренувальний збір. Це буде остання репетиція синьо-жовтих перед чемпіонатом світу, який проходитиме з 23 травня по 15 червня в Польщі, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

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Під час цього збору команда проведе два контрольні матчі. Спаринг із Південною Кореєю відбудеться 21-го березня, а поєдинок з Уругваєм – 25-го.

Воротарі: Владислав Кучерук (Динамо Київ), Дмитро Різник (Ворскла Полтава).

Захисники: Валерій Бондар, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля (всі – Шахтар Донецьк), Денис Попов (Динамо Київ), Олександр Сафронов (СК Дніпро-1), Данило Бескоровайний (Земплін, Словаччина), Олег Веремієнко (Калуш), Олександр Авраменко (Карпати Львів).

"Хочеться, щоб переміг здоровий глузд, а клуби відпустили гравців на чемпіонат світу", – наставник України U-20 Петраков

Півзахисники: Сергій Булеца (Динамо Київ), Олексій Хахльов (Алавес, Іспанія), Кирило Дришлюк (Олександрія), Олександр Бєляєв (СК Дніпро-1), Микола Мусолітін (Чорноморець Одеса), Вадим Янчак (Львів).

Нападники: Андрій Кулаков (Шахтар Донецьк), Владислав Вакула (Маріуполь), Юрій Козиренко (Ворскла Полтава), Денис Устименко (Олександрія).