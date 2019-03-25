Збірна України U-20 виявилася сильнішою за Уругвай в матчі з трьома вилученнями

Юнацька збірна України переграла однолітків з Уругваю в товариському поєдинку.

Товариський матч

Уругвай (U-20) – Україна (U-20) – 1:2

Голи: Араухо, 72 – Устименко, 39, Янчак, 47

У стартові 10 хвилин господарі були значно активнішими за "синьо-жовтих". Однак українці швидко оговталися й перехопили ініціативу.

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Як наслідок, на 39-й хвилині Денис Устименко вивів нашу команду вперед. А відразу по перерві Денис Янчак, який щойно вийшов на заміну, подвоїв перевагу підопічних Олександра Петракова.

Після цього на полі почали виникати сутички, і гра набула відверто жорсткого характеру на межі із грубістю. Південноамериканці явно не бажали миритися з поразкою і провокували наших гравців. У підсумку дійшло до обопільного вилучення, а потім поле за другий "гірчичник" залишив ще один уругваєць.

Наші суперники спромоглися забити один м'яч, і поєдинок завершився перемогою українців з рахунком 2:1, повідомляє ФФУ.

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