Збірні України та Австралії U-20 зустрілись у спарингу в Чилі, де проходитиме чемпіонат світу-2025.

Товариські матчі

Україна U-20 – Австралія U-20 – 2:3

Голи: Дігтярь, 61, Кревсун, 72, – 18, 36, 90+2

Вилучення: воротар збірної Австралії, 70

Склад збірної України U-20: Бакус (Ванівський, 46), Катрич (Киричок, 46), Кисіль, Мельниченко (Вернаттус, 46), Гусєв (Дігтярь, 46), Деркач, Панченко (Кревсун, 46), Ващенко (Шевченко, 46), Шах (Будко, 46), Піщур (Пономаренко, 46), Караман.

Перший тайм вийшов для підопічних Дмитра Михайленка невдалим – австралійці забили на 18 та 36 хвилинах. Щоправда, Україна U-20 відігралась – Кирило Дігтярь скоротив відставання, а Данило Кревсун після вилучення голкіпера суперників рахунок зрівняв. Але на 90+2 хвилині австралійці в меншості примудрились вирвати перемогу.

Варто додати, що Австралія також бере участь на чемпіонаті світу-2025 серед команд U-20, який проходитиме з 27 вересня до 19 жовтня в Чилі. На груповій стадії "синьо-жовтим" доведеться зіграти зі збірними Південної Кореї (27 вересня), Панами (30 вересня) і Парагваю (3 жовтня).

