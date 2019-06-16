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Збірна України U-20 прибула до Києва після перемоги на чемпіонаті світу

19:55 681 Читать на русском
Збірна України U-20 прибула до Києва після перемоги на чемпіонаті світу
Збірна України U-20 / FIFA.com

Молодіжна збірна України повернулась на батьківщину після тріумфального чемпіонату світу-2019.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі
 
Лі Кан Ін 5’
5’ Лі Кан Ін
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі

Збірна України U-20, після перемоги на молодіжному чемпіонаті світу в Польщі, прибула в аеропорт Бориспіль, передає офіційний сайт УАФ.

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В аеропорту Бориспіль команду Олександра Петракова зустрічали кількасот уболівальників, рідні й близькі футболістів. Команду привітали керівники УАФ на чолі з президентом асоціації Андрієм Павелком та першим віце-президентом Вадимом Костюченком.

Окрім цього, гравців зустріли традиційним караваєм та дощем із шампанського. Зазначимо, що гравці відправились на урочисту зустріч до Будинку футболу одразу з аеропорту.

Нагадаємо, у фіналі чемпіонату світу U-20 Україна обіграла Південну Корею з рахунком 3:1 завдяки дублю Супряги та голу Цітаішвілі.

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