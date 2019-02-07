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Збірна України U-20 дізналась потенційного суперника на молодіжному ЧС-2019

09:41 285 Читать на русском
Збірна України U-20 дізналась потенційного суперника на молодіжному ЧС-2019
Олександр Петраков / соцмережі

Молодіжна збірна України може зіграти проти одноліток з Сенегалу на чемпіонаті світу-2019 U-20.

Футбольний коментатор Дмитро Джулай у своєму Twitter написав про вихід збірної Сенегалу на ЧС-2019 U-20, на якому також виступатиме молодіжна збірна України.

Занедбана школа

"Визначився ще один можливий суперник збірної України на молодіжному чемпіонаті світу. Сенегал став першим півфіналістом КАН U-20. Солідна команда, найцікавіша у перших двох турах.

P.S. За Нігер вчора забив красивим ударом здалеку гравець на прізвище Сабо", – написав Джулай.

Подоланий страх

Теги
Світ Сенегал U-20 Сенегал U-20 Збірна України U-20 Дмитро Джулай Чемпіонат світу U-20
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