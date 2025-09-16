До заявки потрапив 21 футболіст, представники 18 різних клубів. Вже 16 вересня "синьо-жовті" вирушать до Південної Америки, а першим випробуванням стане товариська зустріч з Австралією в ніч із 21 на 22 вересня (початок – опівночі за київським часом).

Світова першість серед гравців до 20 років триватиме з 27 вересня по 19 жовтня одразу в п’яти чилійських містах: Вальпараїсо, Сантьяго, Вінья-дель-Марі, Ранкагуа та Тальці. Турнір збере 24 учасників з усіх шести континентів. Спершу команди зіграють у груповому етапі (шість квартетів), після чого до 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі збірні кожної групи та чотири найкращі з шести команд, що посіли треті місця. Далі змагання відбуватимуться за олімпійською системою.

Склад збірної України на ЧС-2025 U-20:

Воротарі: Станіслав Ванівський (Сталь Жешув, Польща), Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія), Маркіян Бакус (ЛНЗ Черкаси).

Захисники: Кирило Дігтярь, Даніель Вернаттус (обидва – Металіст Харків), Микола Киричок (Карпати Львів), Владислав Кисіль (Понферрадіна, Іспанія), Максим Мельниченко (Полісся Житомир), Максим Деркач (Тукумc 2000, Латвія), Олексій Гусєв (Кудрівка).

Півзахисники: Геннадій Синчук (Монреаль, Канада), Данило Кревсун (Борусія Д, Німеччина), Артур Шах (Карпати Львів), Богдан Будко (АЗ, Нідерланди), Данііл Ващенко (Олександрія), Матвій Панченко (Металіст 1925 Харків), Крістіан Шевченко (Вотфорд, Англія), Віталій Катрич (Інгулець Петрове), Ярослав Караман (Полісся Житомир).

Нападники: Матвій Пономаренко (Динамо Київ), Олександр Пищур (ЕТО, Угорщина).

До слова, Віктор Вацко повідомляв, що кілька клубів відмовилися відпускати своїх гравців на міжнародні змагання. Нюрнберг – форварда Артема Степанова, Емполі – нападника Богдана Попова, а Кішварда – голкіпера Іллю Поповича. Серед українських клубів Карпати заблокували виклик голкіпера Назара Домчака, Зоря – Саленка, Горбача та Маткевича, а Динамо – центрбека Тараса Михавка.

