Збірна України U-20 мінімально здолала однолітків з Південної Кореї

Юнацька збірна України зіграла товариський матч проти Південної Кореї.

Товариський матч

Україна U-20 – Південна Корея U-20 – 1:0

Гол: Булеца, 5

Україна U-18 розгромно поступилась Болгарії U-18 у товариському матчі

Юнацька збірна України на зборі в Іспанії провела товариський матч проти збірної з Південної Кореї. Підопічні Олександра Петракова забили вже на 5 хвилині, відзначився динамівець Сергій Булеца.

У другому таймі вихід віч-на-віч не реалізував футболіст Маріуполя Владислав Вакула, відтак мінімальна перемога збірної України – 1:0.

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До слова, ще один товариський поєдинок підопічні Петракова проведуть 25 березня проти юнацької збірної Уругваю.