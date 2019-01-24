Збірна України у 2019 році зможе зіграти лише 2 контрольні матчі – стали відомі дати

Національна команда України в поточному році матиме шанс провести 2 спаринги.

Протягом 2019 року національна збірна України може зіграти 2 контрольні матчі. У календарі, затвердженому Виконкомом Федерації футболу України, є дати для проведення двох товариських поєдинків – 10 вересня та 14 листопада, інформує офіційний сайт ФФУ.

Відбір до Євро-2020: календар матчів збірної України

Нагадаємо, в поточному році "синьо-жовті" зіграють 8 матчів у відборі до Євро-2020. Команда Андрія Шевченка потрапила у групу до Португалії, Сербії, Литви та Люксембурга.

Відбір до Євро-2020 наша збірна розпочне виїзним матчем проти Португалії, який пройде 22 березня в Лісабоні. Окрім цього, згідно із затвердженими датами ФІФА, збірники перебуватимуть разом 2-11 червня, 1-11 вересня, 6-15 жовтня та 10-19 листопада.

Варто відзначити, що в 2018 році збірна України не зіграла вдома жодного контрольного матчу.

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