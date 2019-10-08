Збірна України U-19 здобула вольову перемогу над командою Греції

У першому товариському матчі між юнацькими збірними U-19 України та Греції перемогу святкували наші хлопці.

Товариський матч

Україна (U-19) – Греція (U-19) – 2:1

Голи: Якуба, 67, Гірний, 75 – Факкіс, 52

У першому таймі перевагою володіли грецькі юнаки. Підопічні Олега Кузнєцова до перерви не завдали жодного удару по воротах суперника. На початку другої половини зустрічі гості відкрили рахунок – точним ударом після флангової передачі відзначився Факкіс. На 67-й хвилині "синьо-жовті" з кутового зрівняли: Підручний подав, Гудзинський головою підправив м'яч на дальню штангу, а Якуба відправив круглого до сітки.

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На 75-й хвилині потужного удару метрів з 20-ти завдав Сікан. Голкіпер греків парирував удар, однак першим на добиванні був Гірний. Могли українці відзначитись і втретє, але м’яч після удару Батагова влучив у поперечину.

До слова, другий поєдинок ці суперники проведуть 10 жовтня у Києві на НТК ім. В. Баннікова. Початок – о 13:00.

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