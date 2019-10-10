Збірна України U-19 розписала нічию в матчі проти Греції

Збірна України U-19 зіграла внічию в другому товариському матчі проти однолітків із Греції.

Товариські матчі.

Україна U-19 – Греція U-19 – 0:0

Нереалізований пенальті: Цоліс, 30

Україна U-19: Трубін, Мудрик, Калинчук, Махонін, Рудавський, Підручний (Якуба, 65), Гуров (Гірний, 61), Батагов, Шамич (Гудзинський, 46), Духота (Снісар, 65), Шуранов (Сікан, 46).

Збірні України та Греції U-19 не змогли виявити сильнішого у другому товариському матчі. В першому таймі греки володіли ініціативою. Гості мали найгостріший момент гри, заробивши пенальті, однак Цоліс не зумів переграти Трубіна.

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В другому таймі Греція також володіла ініціативою, українці ж грали на контратаках, проте жодній з команд не вдалось відзначитись забитими м'ячами.

Нагадаємо, збірна України U-19 готується до кваліфікаційного раунду Євро-2020. Суперниками українців у боротьбі за путівки до еліт-раунду змагань будуть збірні Швеції, Словенії та Естонії.

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