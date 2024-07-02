Після завершення дорослого Євро стартує турнір для юнаків. Україна буде серед учасників.

Підопічні Дмитра Михайленка потрапили до групи, де її суперниками будуть Італія, Норвегія та Північна Ірландія. До плейоф вийде дві найкращі команди, третє місце зіграє стиковий матч за право виходу на ЧС-2025 (U-20).

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Євро-2024 U-19 стартує 15 липня, але збірна України розпочне підготовку до нього 4 числа. Дмитро Михайленко викликав у розташування команди 23 футболісти, повідомляє прес-служба УАФ.

Заявка збірної України U-19:

Воротарі: Маркіан Бакус (Рух), Вячеслав Суркіс (Динамо), Владислав Крапивцов (Дніпро-1).

Захисники: Тарас Михавко, Назар Балаба, Олексій Гусєв (усі – Динамо), Микола Огарков, Антон Дрозд (обидва – Шахтар), Максим Мельниченко (Дніпро-1), Кирило Дігтяр (Металіст).

Півзахисники: Віктор Цуканов (Шахтар), Данііл Ващенко (Олександрія), Андрій Маткевич (Динамо), Самуель Обінайя (Металіст 1925), Рамік Гаджиєв (Дніпро-1), Геннадій Синчук (Металіст), Олександр Фетько (Карпати), Данило Кревсун (Борусія Д), Максим Деркач (РФШ, Латвія), Тімур Тутєров (Сандерленд), Крістіан Шевченко (Уотфорд).

Нападники: Матвій Пономаренко (Динамо), Дмитро Богданов (Динамо Д, Німеччина).

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