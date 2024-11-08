Головний тренер юнацької збірної Дмитро Михайленко оголосив список гравців, які візьмуть участь у навчально-тренувальному зборі та матчах відбору на чемпіонат Європи.

Виклик отримали 22 футболісти, повідомляє офіційний сайт УАФ. Варто виокремити присутність у заявці 17-річного півзахисника англійського Манчестер Юнайтед Захара Бауманна, який днями отримав паспорт громадянина України.

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Склад юнацької збірної України U-19

Воротарі: В'ячеслав Суркіс (Динамо), Назар Макаренко (Олександрія), Маркіян Бакус (Рух).

Захисники: Денис Дикий, Владислав Захарченко, Максим Коробов (усі – Динамо), Владислав Шершень (Колос), Данієль Вернаттус, Кирило Дігтярь (обидва – Металіст), Олександр Гавриленко (Шльонськ, Польща).

Півзахисники: Данило Іщенко, Кирило Осипенко, Богдан Редушко (усі – Динамо), Віктор Цуканов (Шахтар), Геннадій Синчук (Металіст), Ілля Хруник (Прикарпаття), Артем Гусол (Колос), Крістіан Шевченко (Уотфорд, Англія), Захар Бауманн (Манчестер Юнайтед, Англія), Максим Лень (Фортуна, Німеччина).

Нападники: Матвій Пономаренко (Динамо), Олександр Ломага (Шахтар).

Нагадаємо, юнацька збірна України U-19 із 13-го до 19 листопада в Нідерландах братиме участь у кваліфікаційному раунді Євро-2025. Окрім господарів, "синьо-жовтим" протистоятимуть збірні Казахстану та Словенії.

До еліт-раунду відбору вийдуть по дві перші збірні кожної групи кваліфікаційного раунду й найкраща третя. Разом із Португалією навесні 2025 року в семи групах вони змагатимуться за сім путівок до фінального турніру. Румунія як господар таку отримала автоматично.

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