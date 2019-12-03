toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ЛІОНЕЛЬ МЕССІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Збірна України U-19 дізналася суперників в еліт-раунді відбору на Євро-2020

13:52 1811 Читать на русском
Збірна України U-19 дізналася суперників в еліт-раунді відбору на Євро-2020
Збірна України U-19 / УАФ

Юнацька збірна України дізналася імена своїх суперників у останньому етапі відбірного турніру чемпіонат Європи-2020 (U-19).

Церемонія жеребкування відбулася сьогодні, 3 грудня, у штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні. "Синьо-жовті", яких тренує Олег Кузнєцов, потрапили до групи 4 разом із командами Англії, Данії та Латвії.

Збірна України U-17 дізналася суперників у кваліфікації на Євро-2021

Матчі еліт-раунду відбудуться навесні наступного року. Переможці груп разом із господарем, збірною Північної Ірландії, візьмуть участь у фінальному турнірі, що проходитиме з 19 липня по 1 серпня 2020 року.

Також континентальна першість стане одночасно відбором від зони УЄФА до чемпіонату світу 2021 року серед збірних U-20, який прийматиме Індонезія.

Євро-2020: як купити квитки на матчі збірної України

blog_ava
Моурінью повертається в Манчестер, Ярмоленко полює на "вовків", знамените англійське дербі – топ-матчі євромідвіку
Теги
Україна U-19 Україна U-19 Збірна України жеребкування Олег Кузнєцов Олег Кузнєцов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
57
хв
Бернлі
22:15
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук