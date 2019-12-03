Збірна України U-19 дізналася суперників в еліт-раунді відбору на Євро-2020

Юнацька збірна України дізналася імена своїх суперників у останньому етапі відбірного турніру чемпіонат Європи-2020 (U-19).

Церемонія жеребкування відбулася сьогодні, 3 грудня, у штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні. "Синьо-жовті", яких тренує Олег Кузнєцов, потрапили до групи 4 разом із командами Англії, Данії та Латвії.

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Матчі еліт-раунду відбудуться навесні наступного року. Переможці груп разом із господарем, збірною Північної Ірландії, візьмуть участь у фінальному турнірі, що проходитиме з 19 липня по 1 серпня 2020 року.

Також континентальна першість стане одночасно відбором від зони УЄФА до чемпіонату світу 2021 року серед збірних U-20, який прийматиме Індонезія.

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