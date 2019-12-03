Збірна України U-19 дізналася суперників у Лізі А реформованого відбору на Євро-2022

У Ньйоні відбулося жеребкування першого етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2022 серед команд U-19.

Підопічні Олександра Петракова, які наразі є збірною U-17 (гравці 2003 року народження), потрапили до Ліги А разом ще з 19-ма командами. З них сформували пять відбірних груп по чотири команди. Збірна України потрапила до групи А2 разом з Німеччиною, Швецією та Бельгією.

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Формат майбутнього турніру буде повністю копіювати формат дебютного розіграшу Ліги націй УЄФА. Більше про реформу турніру можна дізнатися на сайті УАФ.

Усіх учасників розіграшу 2020-2022 років (у тому числі й господаря фінальної стадії, Словаччину) розподілили по трьох лігах (A, B і C) на підставі таблиці коефіцієнтів U-19, складеної за підсумками виступів у турнірі із сезону-2015/2016 до сезону-2018/2019. Усі матчі граються у форматі міні-турнірів за участю трьох або чотирьох збірних на полі одного з учасників. Господарі визначаються після кожного жеребкування.

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