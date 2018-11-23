Збірна України U-19 буде у третьому кошику жеребкування відбору до Євро-2019

6 грудня у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні під час церемонії жеребкування юнацька збірна України дізнається імена своїх суперників в елітному раунді відбору на Євро-2019.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, 28 збірних, які братимуть участь у елітному раунді відбору на Євро-2019 (U-19), що відбудеться у Вірменії, розбиті на чотири кошики по сім команд згідно з їхнім рейтингом.

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Юнацька збірна України U-19, яку очолює Сергій Попов, після виступу у першому раунді кваліфікації посідає в цьому реєстрі 16-е місце. Таким чином, під час процедури жеребкування наша команда перебуватиме в кошику С.

Переможці квартетів потраплять до фінальної частини Євро-2019 (U-19), де приєднаються до господаря змагань – Вірменії.

Склади кошиків:

Кошик А: Португалія, Німеччина, Греція, Іспанія, Італія, Ірландія, Франція.

Кошик B: Шотландія, Сербія, Ізраїль, Росія, Чехія, Угорщина, Нідерланди.

Кошик C: Англія, Україна, Туреччина, Уельс, Швейцарія, Азербайджан, Норвегія.

Кошик D: Бельгія, Хорватія, Румунія, Словенія, Данія, Польща, Кіпр.