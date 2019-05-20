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Збірна України U-18 впевнено переграла Чехію у матчі Кубка Словаччини

20 травня 18:15 218 Читать на русском
Збірна України U-18 впевнено переграла Чехію у матчі Кубка Словаччини
Збірна України U-18 / ФФУ

У стартовому поєдинку Кубка Словаччини юнацька збірна України обіграла однолітків з Чехії.

Кубок Словаччини. 1-й тур

Україна U-18 – Чехія U-18 – 2:0

Голи: Гірний, 19, Данилюк, 40, (пен)

Збірна України U-18 переграла Чехію у першому матчі Кубка Словаччини. На 19-й хвилині нападник Карпат Максим Гірний відкрив рахунок. На початку другого тайму перевагу українців збільшив ще один представник львів'ян Артем Данилюк, реалізувавши пенальті. До кінця матчу чехи не змогли результативно відповісти і наша збірна в підсумку святкувала перемогу.

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Додамо, що наступний свій матч на Кубку Словаччини "синьо-жовті" зіграють 21 травня проти іспанців. Початок матчу о 13:00.

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