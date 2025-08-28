На цей турнір збірну України U-18 очолить Володимир Самборський, який нещодавно приєднався до тренерського штабу юнацьких збірних України. Для збору та участі у турнірі він викликав 22 футболісти з 14 клубів.

У рамках турніру підопічні Самборського зіграють проти Норвегії 4 вересня о 18:30, проти Швеції 6 вересня о 17:00 та проти Данії 9 вересня о 18:30.

Склад юнацької збірної України U-18

Воротарі: Ростислав Баглай (Шахтар Донецьк), Кирило Хадасевич (Вольфсбург, Німеччина), Федір Ткаченко (Бетіс, Іспанія).

Захисники: Єгор Костюк, Нікіта Калюжний (обидва – Шахтар Донецьк), Данило Огороднік (Динамо Київ), Арсен Залипка (Рух Львів), Артем Мурадян (Борусія М, Німеччина), Микита Мельник (Наполі, Італія), Станіслав Толстоліс (Насьональ, Португалія).

Півзахисники: Артем Зубрій, Олександр Балакай, Олександр Середа (усі – Шахтар Донецьк), Назар Іваськів (Динамо Київ), Мухаммад Джурабаєв (Рух Львів), Андрій Король (Металіст 1925 Харків), Артем Корж (Полісся Житомир), Ілля Кут'я (Хайдук, Хорватія), Антон Мартинюк (ПСВ, Нідерланди).

Нападники: Захарій Захарків (Колос Ковалівка), Дмитро Зудін (Хайдук, Хорватія), Ілля Меньшиков (Аустрія, Австрія).

