Збірна України U-18 вдруге за три дні програла одноліткам з Болгарії

Підопічні Олега Кузнецова поступилися збірній Болгарії з рахунком 0:1.

Товариські матчі

Україна U-18 – Болгарія U-18 – 0:1

Гол: (?), 75

Нереалізований пенальті: Волошин, 79

Сьогодні юнацька збірна України (футболісти не старші 2001 року народження) зіграла на виїзді другий товариський матч із болгарськими однолітками. Нагадаємо, що двома днями раніше підопічні Олега Кузнецова поступилися з рахунком 0:3.

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На жаль, не вдалося уникнути поразки "синьо-жовтим" і цього разу – 0:1. Гол українці пропустили на 75-й хвилині. Був шанс відігратися, проте на 79-й хвилині Волошин не зміг переграти голкіпера господарів ударом з 11-метрової позначки, повідомляє прес-служба ФФУ.