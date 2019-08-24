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Збірна України U-18 стала переможцем міжнародного турніру в Чехії

19:47 275 Читать на русском
Збірна України U-18 стала переможцем міжнародного турніру в Чехії
Збірна України U-18 стала переможцем міжнародного турніру в Чехії

У Чехії завершився турнір Вацлава Єжека. Цьогорічним переможцем змагань стала збірна України.

Збірна України серед гравців віком до 18 років здобула перемогу на міжнародному турнірі імені Вацлава Єжека.

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У фіналі турніру "синьо-жовті" зустрічалися з господарями змагань – командою Чехії. Основний час поєдинку завершився внічию – 0:0. А в серії післяматчевих пенальті вправнішими були підопічні Володимира Єзерського.

Додамо, що за історію турніру, який проводиться з 1994 року, збірна України уп'яте стала тріумфатором цих змагань.

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