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Збірна України U-18 програла Японії в першому матчі турніру Вацлава Єжика

09:50 178 Читать на русском
Збірна України U-18 програла Японії в першому матчі турніру Вацлава Єжика
Збірна України U-18 програла Японії

Підопічні Олега Кузнецова в першому матчі міжнародного турніру мінімально поступилися збірній Японії.

В першому матчі на турнірі пам'яті Вацлава Єжика українська збірна (U-18) поступилась одноліткам з Японії.

Шевченко викликав у збірну України 8 легіонерів на матчі проти Чехії та Словаччини

Долю зустрічі вирішив єдиний м'яч, який японці забили вже на 8-й хвилині зустрічі.

Меморіал Вацлава Єжика

Група В

Японія – Україна – 1:0

Гол: Ютаро (8).

Україна (U-18): Трубін, В.Мудрик, Романюк, Якуба, Данилюк, Чирук (Шамич, 70), Литвиненко, Мельнійчук, Гудзинський, Гуров, Підручний.

В іншому матчі квартету B збірна Словаччини обіграла Угорщину з рахунком 2:1.

Наступний поєдинок збірна України зіграє сьогодні, 22 серпня проти Угорщини. Початок поєдинку о 15:00.

Турнірна таблиця

1. Словаччина

1

1

0

0

2—1

3

2. Японія

1

1

0

0

1—0

3

3. Угорщина

1

0

0

1

1—2

0

4. Україна

1

0

0

1

0—1

0

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Збірна України Збірна України U-18 Японія Японія
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