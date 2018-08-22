Збірна України U-18 програла Японії в першому матчі турніру Вацлава Єжика

Підопічні Олега Кузнецова в першому матчі міжнародного турніру мінімально поступилися збірній Японії.
В першому матчі на турнірі пам'яті Вацлава Єжика українська збірна (U-18) поступилась одноліткам з Японії.
Шевченко викликав у збірну України 8 легіонерів на матчі проти Чехії та Словаччини
Долю зустрічі вирішив єдиний м'яч, який японці забили вже на 8-й хвилині зустрічі.
Меморіал Вацлава Єжика
Група В
Японія – Україна – 1:0
Гол: Ютаро (8).
Україна (U-18): Трубін, В.Мудрик, Романюк, Якуба, Данилюк, Чирук (Шамич, 70), Литвиненко, Мельнійчук, Гудзинський, Гуров, Підручний.
В іншому матчі квартету B збірна Словаччини обіграла Угорщину з рахунком 2:1.
Наступний поєдинок збірна України зіграє сьогодні, 22 серпня проти Угорщини. Початок поєдинку о 15:00.
Турнірна таблиця
|
1. Словаччина
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2—1
|
3
|
2. Японія
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1—0
|
3
|
3. Угорщина
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1—2
|
0
|
4. Україна
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0—1
|
0