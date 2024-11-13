"Синьо-жовті" феєрично розпочали шлях на чемпіонат Європи, розгромивши одноліток з Молдови (5:0). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Євро-2025, група В2, перший раунд відбору

Україна WU-17 – Молдова WU-17 – 5:0

Голи: Колодій, 62, 76, Авраменко, 70, Леспух, 75, 81

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Дівоча збірна України стартувала у відборі Євро-2025. Першим її опонентом у лізі В стала Молдова. Попри тотальну перевагу українки не змогли розпакувати ворота суперниць у першому таймі, натомість компенсували все по перерві, забивши п'ять сухих голів. Дублями відзначились Дар'я Колодій з Кривбаса та Каріна Леспух з Миная. Ще один м'яч у доробку Анни Авраменко (також з Кривбаса).

Наступний поєдинок першого раунду відбору підопічні Сергія Сапронова проведуть проти команди Мальти 16 листопада.

До слова, у паралельному матчі нашої групи Румунія здолала Мальту з рахунком 4:1. Як наслідок, Україна очолює групу В2 з 3 пунктами. Стільки ж балів у румунок, які йдуть другими. Мальта та Молдова наразі без очок.

Нагадаємо, переможець групи та володар другого місця з найкращими результатами проти команд, які посядуть перше та третє місця у своїх групах, перейдуть у вищий дивізіон.

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