Збірна України U-17 впевнено перемогла Вірменію

Підопічні Олександра Петракова переграли збірну Вірменії U-17 в товариському матчі.

Товариський матч

Україна U-17 – Вірменія U-17 – 2:0

Голи: Дм. Шостак, 37, Козик, 47

Нереалізований пенальті: Шубін, 22

Україна U-17: Ісенко, Мампассі, Роман (Танчак, 70), Савчук, Козик, Кононов (Биков, 70), Очеретько (Лебедєв, 62), Микитишин (Хлань, 62), Шубін (Хромей, 63), Денис Шостак (Федурко, 78), Дмитро Шостак (Фоменко, 78).

Збірна України U-17 переграла Вірменію в спарингу. Розпачався матч з атак української "молодіжки" і Шубін мав прекрасну можливість відкрити рахунок у грі, але не зумів реалізувати пенальті. Але ще до перерви Дмитро Шостак вивів Україну вперед. По перерві Козик подвоїв перевагу та поставив крапку в матчі.

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Нагадаємо, що команда Олександра Петракова готується до кваліфікаційного раунду Євро-2020 U-17, який проходитиме в Португалії в листопаді цього року. Там збірна України зіграє з Грузією 13-го числа, Албанією 16-го й Португалією 19-го.