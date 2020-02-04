Збірна України U-17 вирушила на тренувальний збір без футболістів Динамо

Юнацька збірна України (U-17) проводить тренувальні збори в іспанській Марбельї.
Делегація "синьо-жовтих" вирушила до Іспанії вчора, 3 лютого. Головний тренер команди Олександр Петраков взяв на збір 20 футболістів.
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Воротарі: Тимур Пузанков (Шахтар), Павло Ісенко (Ворскла).
Захисники: Марк Мампассі, Едуард Козик, Андрій Булеза (усі – Шахтар), Віталій Роман (Карпати), Гліб Савчук (УФК-Карпати).
Півзахисники: Артур Микитишин, Олег Очеретько, Дмитро Капінус, Михайло Хромей (усі – Шахтар), Микита Кононов, Сергій Лебедєв (обидва – СК Дніпро-1), Максим Хлань (Карпати), Василь Танчак (Львів), Богдан Шубін (Шальке, Німеччина).
Нападники: Денис Шостак, Владислав Погорілий (обидва – Шахтар), Дмитро Шостак (Карпати), Назарій Довгань (Атлетіко Іспания).
Додамо, що у Марбельї Україна U-17 проведе три поєдинки: 6 лютого підопічні Петракова зіграють з Англією, 8-го – з Бельгією й 10-го – знову з Англією.
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