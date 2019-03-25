Збірна України U-17 спокійно обіграла Косово в стартовому поєдинку відбору на Євро-2019

Юнацька збірна України в першому матчі Групи 5 Еліт-раунду Євро-2019 (U-17) обіграла команду Косово.
Еліт-раунд Євро-2019 (U-17). Група 5
Косово – Україна – 0:2
Голи: Батагов, 19, В'юнник, 27
Склад збірної України: Нещерет; Забарний, Вівчаренко, В'юнник (Емере, 87), Ванат (Рязанцев, 80), Судаков (Рубчинський, 80), Блізніченко (Гончарук, 70), Батагов, Блажко, Кобилянський (Егбуджу, 70), Скорко.
Єзерський визначив склад збірної України U-17 для відбору на Євро-2019
Підопічні Володимира Єзерського з перемоги розпочали вирішальний етап відбору на чемпіонат Європи.
Українці відкрили рахунок на 19-й хвилині. Віктор Блізніченко подав кутовий, а Арсеній Батагов замкнув передачу партнера. Невдовзі завдяки зусиллям Богдана В’юнника "синьо-жовті" подвоїли свою перевагу.
Після пеперви наставник Косово намагався врятувати ситуаціюя за допомогою замін, але українська збірна змогла втримати перевагу.
Наступний поєдинок юнацька команда України проведе проти однолітків із Греції. Матч відбудеться у четвер, 28 березня.