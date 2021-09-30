Збірна України U-17 серед жінок з непристойним рахунком знищила своїх ровесниць із Молдови у відборі Євро-2022
Дівчата з команди України U-17 продовжують впевнено очолювати свою групу.
Євро-2022 (WU-17). Ліга В. Група 3
Україна (WU-17) — Молдова (WU-17) — 7:0
Голи: Бондарєва (7), Борковська (47), Невар (49), Гончарук (56), Радіонова (58, пен.), Дуб (60), Скоцик (83)
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Після яскравої перемоги на командою Північної Македонії WU-17 (3:0), українки не залишили жодних шансів збірній Молдови.
Тотальна перевага "синьо-жовтих" конвертувалась у 7 м'ячів без відповіді. Рахунок міг бути ще розгромніший, адже підопічні Сергія Сапронова за ударами випередили суперника з рахунком 37:0.
Наступним поєдинком для юних українок стане вирішальний двобій проти однолітків з Естонії. З деталями регламенту турніру можна ознайомитись на офіційному сайті УАФ.
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