Дівчата з команди України U-17 продовжують впевнено очолювати свою групу.

Євро-2022 (WU-17). Ліга В. Група 3

Україна (WU-17) — Молдова (WU-17) — 7:0

Голи: Бондарєва (7), Борковська (47), Невар (49), Гончарук (56), Радіонова (58, пен.), Дуб (60), Скоцик (83)

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Після яскравої перемоги на командою Північної Македонії WU-17 (3:0), українки не залишили жодних шансів збірній Молдови.

Тотальна перевага "синьо-жовтих" конвертувалась у 7 м'ячів без відповіді. Рахунок міг бути ще розгромніший, адже підопічні Сергія Сапронова за ударами випередили суперника з рахунком 37:0.

Наступним поєдинком для юних українок стане вирішальний двобій проти однолітків з Естонії. З деталями регламенту турніру можна ознайомитись на офіційному сайті УАФ.

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