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Збірна України U-17 розпочне підготовку до турніру імені Баннікова під керівництвом Петракова

20:50 215 Читать на русском
Збірна України U-17 розпочне підготовку до турніру імені Баннікова під керівництвом Петракова

Збірна України U-17 розпочне участь на турнірі імені Баннікова 26 серпня.

Збірна України U-17 під керівництвом Олександра Петракова розпочне тренувальний збір 21 серпня, який стане підготовкою до турніру імені Віктора Баннікова, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

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Додамо, що збірна України U-17 на турнірі Баннікова потрапила в групу A, де зіграє проти збірних Латвії, Азербайджану та Ізраїлю. Стартовий поєдинок на турнірі Україна проведе 26 серпня проти латвійців.

Нагадаємо, що головний тренер команди Олександр Петраков в червні зі збірною України U-20 виграв Чемпіонат світу, який проводився в Польщі.

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Теги
Олександр Петраков Олександр Петраков Україна U-17 Україна U-17 Турнір пам'яті Віктора Баннікова Збірна України
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