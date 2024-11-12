Збірна України U-17 програла одноліткам з Хорватії у товариському матчі. Результат та огляд гри – у цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Україна U-17 – Хорватія U-17 – 1:2

Голи: Ткаченко, 76 – Яман, 4, Кусановіч, 26

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Збірна України U-17 проводить тренувальний збір у Хорватії, де зіграла перший матч проти своїх однолітків в Рієці.

Команда Юрія Мороза дуже швидко пропустила. Вже на четвертій хвилині Яман вивів хорватів уперед. Подвоїв перевагу Кусановіч, який скористався абсолютним провалом в обороні збірної України. По перерві обидва тренери провели заміни.

Свіжі гравці додали агресивності "синьо-жовтим", які атакували більш енергійно та небезпечно, ніж у першому таймі. Олександр Ткаченко, вихованець Вердера, на 76 хвилині відіграв один гол. Хорвати не зуміли швидко вийти з-під пресингу, півзахисник вдало відібрав м'яч, самотужки дійшов у штрафний майданчик і влучно пробив під стійку у кут. Під кінець гри українці спробували провести кілька атак, але зрівняти рахунок не вдалося. У підсумку команда Мороза програла 1:2.

У другому товариському матчі збірна України U-17 також зіграє проти хорватів. Інший спаринг запланований на 14 жовтня.

Нагадаємо, юнацька збірна України успішно подолала перший раунд кваліфікації на Євро-2025. Далі на команду чекає другий раунд, який відбудеться навесні.

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