Збірна України U-17 посіла 2-ге місце на турнірі імені Баннікова

Збірна України U-17 поступилась Туреччині у вирішальному матчі турніру ім. Віктора Баннікова.

Турнір ім. Баннікова, фінал

Україна U-17 – Туреччина U-17 – 1:1 (4:5 пен.)

Голи: Каплан, 40 (автогол) – Байрам, 79

Україна U-17: Пузанков, Роман, Мампассі, Дячук, Хлань (Микитишин, 60), Кононов (Биков, 48), Урсулов (Танчак, 48), Яцик, Хромей (Лебедєв, 37; Бомащук, 80), Волошин, Теслюк (Попов, 48).

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У фінальному матчі турніру ім. Баннікова збірна України U-17 зустрілась з турецькими однолітками. Так склалось, що забивали у поєдинку лише гості. Під кінець першого тайму Каплан невдало спробував перехопити простріл з флангу і зрізав м'яч у власні ворота.

По перерві "синьо-жовті" могли подвоювати перевагу, але пропустили. На 79-й хвилині Пузанков відбив удар турецького гравця, але на добиванні першим встиг Байрам.

У серії пенальті фортуна посміхнулась гостям. Олександр Петраков не зміг здобути перший трофей із новим поколінням.

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