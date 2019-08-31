Збірна України U-17 посіла 2-ге місце на турнірі імені Баннікова

Збірна України U-17 поступилась Туреччині у вирішальному матчі турніру ім. Віктора Баннікова.
Турнір ім. Баннікова, фінал
Україна U-17 – Туреччина U-17 – 1:1 (4:5 пен.)
Голи: Каплан, 40 (автогол) – Байрам, 79
Україна U-17: Пузанков, Роман, Мампассі, Дячук, Хлань (Микитишин, 60), Кононов (Биков, 48), Урсулов (Танчак, 48), Яцик, Хромей (Лебедєв, 37; Бомащук, 80), Волошин, Теслюк (Попов, 48).
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У фінальному матчі турніру ім. Баннікова збірна України U-17 зустрілась з турецькими однолітками. Так склалось, що забивали у поєдинку лише гості. Під кінець першого тайму Каплан невдало спробував перехопити простріл з флангу і зрізав м'яч у власні ворота.
По перерві "синьо-жовті" могли подвоювати перевагу, але пропустили. На 79-й хвилині Пузанков відбив удар турецького гравця, але на добиванні першим встиг Байрам.
У серії пенальті фортуна посміхнулась гостям. Олександр Петраков не зміг здобути перший трофей із новим поколінням.
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