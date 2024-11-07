Збірна України U-17 оголосила заявку на товариські матчі з Хорватією – 9 легіонерів, гегемонія Руха і Шахтаря
Головний тренер юнацької збірної Юрій Мороз визначився зі списком гравців, які будуть викликані на спаринги проти балканців.
Юнацька збірна України U-17 (футболісти не старші 2008 року народження) з 9-го до 16 листопада проводитиме тренувальний збір у Хорватії. Там 12 та 14 листопада "синьо-жовті" зіграють два спаринги з місцевими однолітками. Тренерський штаб надіслав виклик 22-м футболістам, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Кістяк збірної становлять два вітчизняні клуби й легіонери. Найбільше гравців у команду делегував Шахтар (6 осіб). Рух представлений п'ятьма виконавцями, ще два футболісти – з Динамо, решта – легіонери.
Воротарі: Ігор Костенко (Бенфіка), Федір Ткаченко (Бетіс).
Захисники: Нікіта Калюжний, Єгор Костюк, Ярослав Милокост, Єгор Оніщук (усі – Шахтар), Арсен Залипка, Дмитро Соломон, Олексій Піскун (усі – Рух), Микита Мельник (Імолезе), Олександр Ткаченко (Вердер).
Півзахисники: Павло Люсін (Динамо), Артем Зубрій, Олександр Середа (обидва – Шахтар), Ролан Мустафаєв, Мухаммад Джурабаєв (обидва – Рух), Єгор Кощій (Байєр), Микола Петровський (Штутгарт), Олександр Шишкевич (Ріу Аве), Артем Мурадян (Борусія М).
Нападники: Данііл Юрченко (Динамо), Дмитро Зудін (Хайдук).
Нагадаємо, юнацька збірна України виконала завдання в першому кваліфікаційному раунді Євро-2025 (U-17). "Синьо-жовті" посіли друге місце, що дозволило команді вийти до другого етапу відбору, який відбудеться навесні наступного року.
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