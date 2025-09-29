Головний тренер юнацької збірної України U-17 Олександр Ситник назвав футболістів 2009 року народження, які готуватимуться до першого раунду кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи-2026 (U-17).

На першому етапі кваліфікації українці зіграють із командами Чорногорії (1 жовтня о 15:30 за Києвом), Естонії (4 жовтня о 15:30) та Італії (7 жовтня о 15:30). Відбірковий турнір відбудеться в Естонії.

Серед виконавців у списку є і сенсаційний півзахисник Барселони Артем Рибак.

Воротарі: Олександр Степанов (Шахтар Донецьк), Денис Столяренко (Легія, Польща), Дмитро Пожар (Динамо Київ).

Захисники: Назар Смотрицький, Роман Шупик (обидва – ЛНЗ Черкаси), Маркіян Панчишин (Карпати Львів), Денис Пламінський (Хайдук, Хорватія), Ілля Яблонський (Спортінг, Португалія), Олег Пилипюк (Шахтар Донецьк).

Півзахисники: Станіслав Шукалович (Шахтар Донецьк), Денис Гордєєв, Олександр Гоч, Олег Дзюринець (всі – Рух Львів), Андрій Гамзик (Байєр, Німеччина), Ярослав Кожушко (Славія, Чехія), Данило Дячок, Ярослав Буравцов (обидва – Динамо Київ), Артем Рибак (Барселона, Іспанія).

Нападники: Володимир Квіквінія (Динамо Київ), Адам Гурам (Хайдук, Хорватія), Кирило Сердюк (Штутгарт, Німеччина).

