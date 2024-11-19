Жіноча збірна України U-17 здобула розгромну перемогу над Румунією у першому раунді відбору до Євро-2025. Читайте огляд гри в цій новині на "Футбол 24".

Жіноче Євро-2025, група В2, перший раунд відбору, 3-й тур

Румунія U-17 – Україна U-17 – 0:3

Голи: Колодій, 7, Леспух, 45+1, Бортя 53, (аг.)

Попередні два матчі виявились для жіночої збірної України U-17 надто легкими: розгромні перемоги над Молдовою (5:0) та Мальтою (10:0). Гра з румунками також завершилась погромом.

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Колодій відкрила рахунок на початку першого тайму, перед перервою Леспух подвоїла перевагу, а все завершилось автоголом Борті – перемога України з рахунком 3:0.

Таким чином, жіноча збірна України U-17 посіли перше місце в групі, а загальний рахунок після 3 матчів – 18:0. Жеребкування другого раунду відбору відбудеться 6 грудня. Додамо, що на початку 2025 року пройде другий раунд відбору. За підсумками змагань у Лізі А визначаться сім збірних, які складуть компанію Фарерським островам у фінальній стадії.

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