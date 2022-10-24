Євро-2023 (U-17). Кваліфікація

Азербайджан (U-17) – Україна (U-17) – 2:5

Голи: Гусейнов, 77, Маммадов, 83 (п) – Пономаренко, 33 (п), 39, 59, 68, Осипенко, 90

Підопічні Юрія Мороза без проблем розібралися зі своїм першим суперником у групі 2. Героєм матчу став Матвій Пономаренко. Футболіст Динамо, який наразі виступає у складі Зорі, записав у свій актив 4 голи.

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Зауважимо, що збірна України тримала свої ворота "на замку", поки їх захищав голкіпер Руха Маркіян Бакус. На 67 хвилині його замінив син Григорія Суркіса В'ячеслав, якому довелося двічі дістати м'яч із сітки власних воріт. Проте "синьо-жовті" втримали перемогу і з хорошим настроєм готуватимуться до наступного матчу відбору проти Ліхтенштейну, який відбудеться 27 жовтня.