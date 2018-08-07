Збірна України U-17 дізналася суперників на Меморіалі Баннікова

Стали відомі склади обох груп на Меморіалі Баннікова, який стартує 15 серпня.

Суперниками юнацької збірної України у групі А будуть команди зі Словаччини, Литви та Грузії, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

В іншій групі зіграють між собою збірні Туреччини, Ізраїлю, Латвії та Білорусі.

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Всі свої матчі українці проведуть на НТК імені Віктора Баннікова. 15 серпня відбудеться зустріч зі словаками, 16 серпня – з Литвою, а 18 серпня – з грузинами. Початок матчів – 18.00

У минулому році на Меморіалі Баннікова грали збірні U-16. Тоді найсильнішими стали грузини, які обіграли у фіналі Ізраїль. Україна в матчі за третє місце перемогла Словаччину.