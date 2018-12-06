Збірна України U-17 дізналась суперників у відборі Євро-2019

Сьогодні у швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування елітного раунду чемпіонату Європи 2019 року серед юнаків віком до 17-ти років.

Підопічні Володимира Єзерського потрапили до групи 5, де зустрінуться з однолітками з Іспанії, Косова та Греції, інформує офіційний сайт ФФУ.

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Матчі елітного раунду відбору на чемпіонат Європи відбудуться в березні 2019 року. Більш конкретні терміни та господарі міні-турнірів будуть визначені пізніше.

До фіналу вийдуть 15 команд (переможці груп та сім найкращих других збірних). Фінального турнір відбудеться з 3 по 19 травня 2019 року в Ірландії.

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