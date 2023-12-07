Відбулося жеребкування еліт-раунду кваліфікації юнацького чемпіонату Європи-2024 – збірна України U-17 дізналась своїх суперників.

Збірна України U-19 дізналась суперників у еліт-раунді відбору на Євро-2024 – результати жеребкування

Як пише УАФ, команда Володимира Єзерського за право потрапляння у фінальну частину турніру зіграє зі збірними Греції, Швейцарії та Словаччини. Синьо-жовті сіялися з четвертого кошика.

На кону – 15 путівок до фінальної стадії, яка проходитиме з 20 травня до 5 червня 2024 року на Кіпрі. У фінальну стадію за підсумками березневих матчів вийдуть вісім переможців груп еліт-раунду відбору та сім володарів других місць із найкращими результатами. До них приєднається країна-господар.

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