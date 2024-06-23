Dream Cup-2024, 2-й тур

Венесуела U-16 – Україна U-16 – 4:1

Голи: Сульбаран, 19, 68, Ал. Гарсія, 32, Муньйос, 58 – Соломон, 50

Збірна України U-16 зазнала другої поразки поспіль на міжнародному турнірі у Японії

Збірна України U-16 (футболісти не старші 2008 р. н.) завершила виступи на турнірі в Японії, де готувалася до кваліфікації Євро-2025 (U-17). Підопічні Юрія Мороза провели на острові три матчі і у всіх трьох програли. У першому матчі "синьо-жовті" були розгромлені господарями турніру (0:6), а у другому зазнали мінімальної поразки від Сенегалу.

У завершальній грі наші хлопці знову зазнали фіаско – цього разу від одноліток з Венесуели. Пропустивши у першому таймі два голи, вихованець Руха Дмитро Соломон по перерві відродив інтригу, яку суперник буквально через 8 хвилин поховав. Ще два голи остаточно прибили Україну, яка завершила турнір з різницею голів 11:1.

Нагадаємо, що Dream Cup 2024 – один з етапів підготовки юнацької української збірної до Євро-2025 (U-17). Там у першому кваліфікаційному раунді збірна України зіграє проти Бельгії, Косово та Казахстану. Міні-турнір у нашій групі проходитиме в Бельгії, а матчі відбудуться 9, 12 та 15 жовтня.

Юнацька збірна України стартувала з нищівної поразки від Японії на товариському турнірі