"Синьо-жовті" поступились у спарингу з сенегальцями (0:1) в рамках підготовки до кваліфікації Євро-2025 (U-17).

Dream Cup-2024, 2-й тур

Україна U-16 – Сенегал U-16 – 0:1

Гол: Соу, 46

Юнацька збірна України стартувала з нищівної поразки від Японії на товариському турнірі

Збірна України U-16 (футболісти не старші 2008 р. н.) зазнала чергової поразки на міжнародному турнірі, який відбувається у Японії. У першому матчі підопічні Юрія Мороза поступились господарям змагань з нищівним рахунком 0:6, а у другому спарингу не змогли впоратись з Сенегалом, пропустивши єдиний гол одразу на початку другого тайму. У паралельному поєдинку Японія розбила Венесуелу 4:0.

Свою завершальну гру на турнірі "синьо-жовті" проведуть 23 червня з венесуельцями.

Після двох турів Україна у турнірній таблиці йде останньою без очок. Лідирує з 6-ма пунктами Японія, другу-третю сходинки з трьома балами ділять між собою Сенегал та Венесуела.

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