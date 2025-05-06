Юнацька збірна України U-16 програла Фінляндії в матчі на Турнірі розвитку УЄФА (0:1). Рахунок та огляд матчу – на "Футбол 24".

Турнір розвитку УЄФА серед юнацьких збірних U-16

Греція U-16 – Україна U-16 – 0:1

Гол: Койвуранта, 63

Збірна України U-16 з поразки Греції розпочала Турнір розвитку УЄФА – забитий пенальті став єдиним голом "синьо-жовтих"

Збірна України U-17 зазнала другої поразки на турнірі у Фінляндії, остаточно втративши шанси на перемогу змагань. Після стартового фіаско від Греції підопічні Олександра Ситника поступилися й господарям змагань – 0:1.

У першому таймі українці мали кілька хороших моментів: Швець пробив трохи повз, а удар Квіквінії прийняла на себе поперечина. Степанов урятував команду після небезпечного удару головою у відповідь. Проте після перерви фіни організували результативну атаку – Койвуранта вдало зіграв на добиванні.

Найкраща нагода відігратися випала вже наприкінці зустрічі, але Сердюк і Добровольський не змогли пробити воротаря. Заключний матч українці проведуть 9 травня проти Угорщини.

Золоті 80-ті: Реал повинен дякувати Чорноморцю, легенда Юве потрапив під фургон, криваві гетри Платіні і ще 27 фото