Юнацька збірна України U-16 програла Греції в дебютному матчі на Турнірі розвитку УЄФА (1:3). Рахунок та огляд матчу – на "Футбол 24".

Турнір розвитку УЄФА серед юнацьких збірних U-16

Греція U-16 – Україна U-16 – 3:1

Голи: Контрасі, 12, Тунусідіс, 13, Костоглу, 77 – Оніщук, 5 (пен.)

На 55-й хвилині Контрасі не реалізував пенальті (мимо воріт)

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Сьогодні, 4 травня, юнацька збірна України U-16 провела свій перший матч на Турнірі розвитку УЄФА у Фінляндії, де зустрілися з командою Греції.

Україна швидко вийшла вперед завдяки реалізованому пенальті Оніщука після фолу грека в штрафному майданчику. Проте невдовзі суперники зрівняли рахунок, коли Контрасі завершив контратаку, а Тунусідіс чудовим ударом поставив команду попереду. Перший тайм закінчився з перевагою для Греції, яка була ближчою до ще одного гола.

На початку другого тайму греки мали шанс збільшити свою перевагу, отримавши пенальті, але Контрасі не зміг реалізувати його. Українці намагалися зрівняти рахунок, проте без успіху. А на 77-й хвилині Костоглу поставив остаточну крапку, збільшивши рахунок до 3:1.

Тож перший матч для України на турнірі завершився поразкою з рахунком 1:3. Наступний поєдинок "синьо-жовті" проведуть 6 травня проти господарів, початок гри – о 17:30.

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