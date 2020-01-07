Збірна України U-16 визначилась зі спарингами на 2020 рік

Збірна України U-16 запланувала чотири етапи підготовки до кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи 2021 року.

Перший збір проходитиме з 11-го по 22 січня. У цей період українці в Туреччині візьмуть участь у Кубку Егейського моря. 23 березня стартує другий збір. У Чехії 26-го й 29-го числа "синьо-жовті" зіграють два контрольні поєдинки з місцевими однолітками.

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За місяць збірна України у Фінляндії візьме участь у Турнірі розвитку УЄФА. Серед суперників – команди господарів, Австрії та представник Азії або Океанії. Матчі відбудуться 24-го, 26-го й 29 квітня.

А заключний етап підготовки проходитиме в Києві з 20-го по 31 серпня. Збірна України буде господарем Турніру Віктора Баннікова. У цих змаганнях також візьмуть участь команди Вірменії, Латвії, Білорусі, Болгарії, Туреччини, Фінляндії та Словаччини.

Зазначимо, що підопічні Сергія Нагорняка в рамках кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи 2021 року зійдуться зі збірними Бельгії, Грузії та Литви, поєдинки заплановані на 7, 10 та 13 жовтня.

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