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Збірна України U-16 розбомбила Фіджі в стартовому матчі Кубка розвитку УЄФА

15:05 270 Читать на русском
Збірна України U-16 розбомбила Фіджі в стартовому матчі Кубка розвитку УЄФА
Збірна України U-16 / ФФУ

Юнацька збірна України віком до 16 років з перемоги стартувала в Кубку розвитку УЄФА.

Україна (U-16) – Фіджі (U-16) – 5:0

Голи: Шостак (10, 15, 35), Ляпін (74), Джулані (80)

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Збірна України U-16 у першому матчі Кубка розвитку УЄФА, який цього року проходить в Ізраїлі, зустрілась з однолітками з Фіджі. У першому таймі хет-триком відзначився нападник Шахтаря Дмитро Шостак, а по перерві своє слово сказали легіонери. Спочатку забив гравець Спортінга Даніель Ляпін, а крапку в зустрічі поставив форвард Маккабі Петах-Тіква Даніель Джулані.

Також у турнірі беруть участь господар Ізраїль та збірна Ірландії.

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Теги
Збірна України УЄФА Україна U-16 Фіджі Фіджі
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