Збірна України U-16 програла Болгарії U-17 на міжнародному турнірі

Юнацька збірна України провела перший матч на Кубку розвитку-2019 проти Болгарії.

Кубок розвитку-2019, 1 тур

Болгарія – Україна – 1:0

Гол: Цончев, 41

Україна U-18 зіграє в турнірі Slovakia Cup

Українці пропустили гол наприкінці першого тайму після помилки у захисті та вже не змогли відігратись, не зважаючи на ігрову перевагу. До слова, усі команди, крім України, представлені віковою категорією U-17, натомість наша збірна виступає з футболістами не старшими за 16 років.

Головко: З приходом Шевченка я відключив мозок і працював на першу команду

Зауважимо, що Кубок розвитку проводиться щорічно починаючи з 2005 року. За цей час українська юнацька збірна 4 рази перемагала у цьому турнірі.