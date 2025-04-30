Змагання пройдуть у Фінляндії з 4 по 9 травня, де українці поміряються силами з однолітками з Греції, Фінляндії та Угорщини. Для участі у турнірі наставник викликав 22 футболістів, народжених не пізніше 2009 року, повідомляє прес-служба УАФ.

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Юнацька збірна України U-16 проведе три матчі. 4 травня українці стартують поєдинком проти однолітків із Греції (початок о 18:30), далі 6 травня зустрінуться з Фінляндією (17:30), а завершать виступи 9 травня матчем проти збірної Угорщини (10:00).

Склад юнацької збірної України U-16:

Воротарі: Олександр Степанов (Шахтар Донецьк), Денис Столяренко (Легія, Польща).

Захисники: Єгор Оніщук (Шахтар Донецьк), Григорій Шаповалов, Назар Смотрицький (обидва – ЛНЗ Черкаси), Богдан Левицький (Рух Львів), Маркіян Панчишин (Карпати Львів), Назарій Рудзей (Борусія Д, Німеччина), Ілля Яблонський (Спортінг, Португалія).

Півзахисники: Данило Дячок, Данило Єрмак (обидва – Динамо Київ), Євгеній Волошко (Шахтар Донецьк), Євгеній Горбатов (Олександрія), Ярослав Харкевич (Мілан, Італія), Максим Іванов (Сампдорія, Італія), Ярослав Кожушко (Славія, Чехія), Руслан Швець (Райо Махадаонда, Іспанія).

Нападники: Володимир Квіквінія (Динамо Київ), Денис Біда (Шахтар Донецьк), Кірілл Сердюк (Нюрнберг, Німеччина), Владислав Задорожній (Славія, Чехія), Андрій Добровольський (Ейпен, Бельгія).

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