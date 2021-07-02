"Свого часу я вже добре відгукувався про збірну України та її тренера. Подивіться, де ця команда зараз – серед 8-ми фаворитів чемпіонату Європи", – наводить слова Енріке Marca.

Збірна України отримає підсилення перед матчем 1/4 фіналу Євро проти Англії

Зазначимо, що Україна зустрінеться із Англією в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 вже завтра, 3 липня, початок зустрічі о 22:00. Іспанія ж сьогодні розіграє першу путівку до півфіналу в поєдинку зі Швейцарією.

Нагадаємо, що Україна у плей-офф вирвала перемогу в додатковий час у Швеції (2:1) завдяки голу Артема Довбика на останніх хвилинах.

Як Україна пройшла Швецію і що робити з Англією? Розбираємося без зайвої ейфорії