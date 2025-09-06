Збірна Франції розпочала відбірковий цикл до ЧС-2026 найкращим чином, обігравши Україну завдяки голам Майкла Олісе і Кіліана Мбаппе. Однак, незважаючи на перемогу, Дідьє Дешам зіткнувся з двома травмами в атаці: парижанами Усманом Дембеле і Дезіре Дуе.

Голи Мбаппе та Олісе у відеоогляді матчу Україна – Франція – 0:2

Дуе був помічений кульгаючим, коли покидав Вроцлавський міський стадіон. Він відчув легке розтягнення м'язів, через що йому довелося покинути поле в перерві.

А ось у Дембеле проблема більш серйозна. Він отримав травму правого стегна, через яку буде змушений покинути тренувальний табір збірної Франції і, отже, не зможе брати участь у другому матчі проти Ісландії у вівторок. Як повідомляє L'Équipe, Усману вже призначено МРТ.

Травми двох лідерів ПСЖ – великий удар для паризького клубу. Після матчу з Україною преса змусила Дідьє Дешама виправдовуватися за рішення випустити не до кінця готового Дембеле на заміну.

"Якщо я випускаю його на поле, то тому, що з ним все в порядку, інакше я б його не випустив. До того ж, це інше стегно. Він був у хорошій формі. На жаль для нього, таке трапляється, але це могло статися і з іншим гравцем. Але я зробив те, що він сказав, і з медичної точки зору проблем не було", – зазначив Дешам.

Україна програла Франції перший матч відбору на ЧС-2026