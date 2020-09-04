Збірна України перед матчем зі Швейцарією / Фото УАФ

У команду дня потрапили одразу шість українців, серед яких два дебютанти.

Зокрема, серед найкращих гравців ігрового дня є оборонці Олександр Тимчик, Богдан Михайліченко та Микола Матвієнко. До списку потрапили і півзахисники Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко – останні два відзначились забитими м'ячами у поєдинку проти швейцарців.

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Також у команді тижня знайшлось місце представниками збірних Іспанії (Де Хеа та Фернандо Торрес), Німеччини (Емре Джан і Тімо Вернер) та Швейцарії (Харіс Сеферовіч).

Нагадаємо, збірна України зуміла вирвати перемогу у Швейцарії (2:1) і очолила турнірну таблицю своєї групи.

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