Збірна України тотально окупувала символічну збірну першого ігрового дня в еліті Ліги націй
Авторитетний портал WhoScored оцінив гравців усіх збірних нашої групи у Лізі націй.
У команду дня потрапили одразу шість українців, серед яких два дебютанти.
Зокрема, серед найкращих гравців ігрового дня є оборонці Олександр Тимчик, Богдан Михайліченко та Микола Матвієнко. До списку потрапили і півзахисники Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко – останні два відзначились забитими м'ячами у поєдинку проти швейцарців.
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Також у команді тижня знайшлось місце представниками збірних Іспанії (Де Хеа та Фернандо Торрес), Німеччини (Емре Джан і Тімо Вернер) та Швейцарії (Харіс Сеферовіч).
Нагадаємо, збірна України зуміла вирвати перемогу у Швейцарії (2:1) і очолила турнірну таблицю своєї групи.
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